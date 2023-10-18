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        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Karabük'te, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:53
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        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Karabük'te, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında toplanan bir grup İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda grup üyeleri yürüyüş yaptı.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ve bütün dünyanın izlediğini söyledi.

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