Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Karabük'te, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Karabük'te, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında toplanan bir grup İsrail aleyhine sloganlar attı.
Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda grup üyeleri yürüyüş yaptı.
AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ve bütün dünyanın izlediğini söyledi.