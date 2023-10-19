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        Karabük'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 01:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:33
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        Karabük'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir taksi durağı önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında E.A, O.T'yi tabancayla vurdu.

        Kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, E.A'yı gözaltına aldı.

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