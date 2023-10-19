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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:37
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda merkeze bağlı Cumayanı köyünde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

        A.E. (51) ve Y.H'nin (21) ikametlerinde yapılan aramada, 105 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.H. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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