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        Safran tarlaları, Safranbolu'nun turizm potansiyeline güç katıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi pek çok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safranın hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 19.10.2023 - 18:19
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        Safran tarlaları, Safranbolu'nun turizm potansiyeline güç katıyor
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi pek çok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safranın hasadı sürüyor.

        Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safrandan bu yıl 35 kilogram hasat bekleniyor.

        Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline gelen safran tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. İlçede 29 çiftçi tarafından 81 dekar alanda ağustosta soğanları dikilen, ekim ve kasım aylarında hasat edilen safran, ekonomiye de katkı sağlıyor.

        - "Turizm hareketini 12 aya yaymayı ve ürün çeşitliliği istiyoruz"

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, gazetecilere, çiçek açan safranın 15 Kasım'a kadar hasat edileceğini söyledi.

        Safran hasadı dönemini dolu dolu geçireceklerini belirten Ergüder, "7. Safran Festivali'ni yaptık. Festivalin kentimize çok büyük katma değeri oldu. Safran hasadı dönemi, otellerimizde yüzde yüze varan doluluk oranıyla geçirmemize sebep oldu. Safran, turizmi olumlu yönde etkiliyor." dedi.

        Ergüder, turizmde birçok alışkanlığın günden güne değiştiğini ifade ederek, "Son dönemde hasatlar çok önemli oldu. Hasatta deneyim yaşanıyor. Deneyim turizmi bugün geldiği noktada kaçınılmaz tercih sebebi. Safranı gastronomiye de kazandırabilirsek... Aslında safranlı yemek yarışmalarıyla bunu hedefliyoruz hem deneyim hem gastronomiyi koyduğumuzda eko turizmi de bunun parçası yapıyoruz. Turizm hareketini 12 aya yaymayı ve ürün çeşitliliği istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Safran üreticisi İsmail Yılmaz, 8 yıldır safran yetiştirdiğini aktararak, "Yurt içinden zaten çok sayıda misafir ağırlıyoruz ama yurt dışından da safranın soğan ekiminden hasadına kadar gelen misafirlerimiz var. Safranın turizme verdiği katkı bizi oldukça mutlu ediyor." diye konuştu.

        Emekli doktor Naim Eren, 2 yıl önce safran yetiştiriciliğine başladığını, 3 dönüm alanda yaptığı üretimi daha büyük alanlarda devam ettirmek istediğini söyledi.

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