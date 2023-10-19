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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Karabük'te çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 01:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:16
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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir taksi durağı önünde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında E.A, U.T'yi tabancayla vurdu.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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