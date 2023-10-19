Karabük'te ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Öğlebeli Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı ahşap atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.