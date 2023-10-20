Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısı yapıldı

        Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

        İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Sözen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Savaşın bile bir hukukunun, bir ahlakının olduğunu belirten Sözen, "Bu vahşeti bu zulmü kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

        Safranbolu ilçesine bağlı Yazı köyünde, nazım ve uygulama imar planı çalışmalarının onaylanmasıyla ilgili hususa değinen Sözen, "Yazı köyünde vatandaşlarımızın doğal gaz çalışmalarının yapılabilmesi ve evlere dağıtılabilmesi hususunda talepleri bulunmaktaydı. Müzakereler sonucunda da geçen ay itibarıyla gelmiş olduğumuz son noktada da Yazı köy imar planları tamamlanmış ve onaylanmış. Yalnızca köyümüzü ilgilendiren ve içinde bulunan Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünü ilgilendiren bölümlerle ilgili konunun yeniden görüşülmesi ve bu konunun yeniden incelenmesi istenmiştir." diye konuştu.

        Sözen, sürecin daha hızlı ilerlemesi adına olağanüstü bir toplantı kararı aldıklarını aktararak, yapılacak çalışmaları hızlandırmak için bugün itibarıyla Koruma Kurulundan gelen düzeltmeleri de meclis kararına bağlayıp İl Genel Meclisinin vereceği kararla önlerinde hiçbir engelin kalmayacağı şekle getirmiş olacaklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Karabük'te mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
        Karabük'te mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
        Karabük'te ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Safran tarlaları, Safranbolu'nun turizm potansiyeline güç katıyor
        Safran tarlaları, Safranbolu'nun turizm potansiyeline güç katıyor
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Ayıların şehre inmesi doğal yaşam alanlarında besin kaynakları korunarak ön...
        Ayıların şehre inmesi doğal yaşam alanlarında besin kaynakları korunarak ön...
        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutukl...
        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutukl...