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        Karabük'te sürücülere reflektif yelek dağıtıldı

        İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Yelek Giy Görünür Ol" kampanyası kapsamında motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:10
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        Karabük'te sürücülere reflektif yelek dağıtıldı
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        İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Yelek Giy Görünür Ol" kampanyası kapsamında motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

        Safranpark yol kontrol noktasında yapılan programa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ve ilgililer katıldı.

        Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarının gece saatlerinde görünür olmalarını sağlayacak reflektif yelek giyme zorunluluğu getiren ilgili yönetmelikte ağustos ayında yapılan değişiklik, sürücülerin trafikteki güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

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