Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında, şüphelendikleri R.Ç'yi durdurdu.
Yapılan kontrolde 8 ayrı suçtan araması olduğu öğrenilen şüpheli hakkında yine kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından R.Ç. cezaevine teslim edildi.