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        Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:06
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        Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Karabük'te 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında, şüphelendikleri R.Ç'yi durdurdu.

        Yapılan kontrolde 8 ayrı suçtan araması olduğu öğrenilen şüpheli hakkında yine kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

        Adliyedeki işlemlerinin ardından R.Ç. cezaevine teslim edildi.

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