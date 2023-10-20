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        Karabük'te 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

        Karabük'te evinde ölü bulunan 26 yaşındaki gencin cenazesi otopsiye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:21
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        Karabük'te 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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        Karabük’te evinde ölü bulunan 26 yaşındaki gencin cenazesi otopsiye gönderildi.

        Beşbinevler Mahallesi 2 No’lu Cadde üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşayan Türkan Kaya, dışarı çıktıktan sonra geldiği evde oğlu Yasin Kaya'yı (26) uyandırmak istedi.

        Oğlunun tepki vermemesi üzerine Kaya, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık personeli, yaptığı incelemede Yasin Kaya'nın öldüğünü belirledi.

        Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaya'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

        Öte yandan Kaya'nın 2 ay önce ağabeyi Ziya ve 1 hafta önce de babası Ahmet Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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