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        Karabük'te köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köye inen ayılar, 10 arı kovanına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:30 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:30
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        Karabük'te köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köye inen ayılar, 10 arı kovanına zarar verdi.

        İlçeye bağlı Hacıhasan köyünde arıcılıkla uğraşan Adil Oğuz'un arazide bulunan arı kovanlarına gece ayılar saldırdı.

        Ayıların parçaladığı kovanlardaki arılar telef oldu. 10 kovanının zarar gördüğü tespit edildi.

        Adil Oğuz, AA muhabirine, ayıların arı kovanlarına zarar vererek bal üretimlerini etkilediğini belirtti.

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