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        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:52
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        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Caddesi'nde, K. B. (38) idaresindeki 78 BN 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çapmasının ardından su kanalında asılı kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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