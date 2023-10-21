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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:46
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaya Erdem Caddesi'nde, M.E. idaresindeki 78 AAH 845 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 78 AAB 805 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.E. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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