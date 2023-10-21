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        Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı bilim şenliği düzenlendi

        Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bilim şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:21 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:21
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        Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı bilim şenliği düzenlendi
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        Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bilim şenliği yapıldı.

        Karabük Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, bu kentin eğitim ailesi olarak akademik başarıda Türkiye çapındaki sıralamada hep iyi yerlerde olduklarını söyledi.

        Bu başarının aratarak devam ettiğini belirten Akbaş, "Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimizde 2020'de 7 Türkiye, Balkan ve Avrupa derecemiz varken 2023'te 27 derecemiz bulunmaktadır. Bu gibi etkinliklerin çocuklarımızın hayata hazırlanmasında çok kıymetli, değerli olduğunun farkındayız." dedi.

        Akbaş, ilde yaptıkları bilim ve sanat çalışmalarıyla da farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini anlatarak "2 yıldan beri özellikle TEKNOFEST ile ilgili öğrencilerimiz, inanılmaz çalışmalara imza atıyorlar. Geçen yıl 2 elektrikli aracımızla TEKNOFEST yarışmalarına katıldı ve bir aracımız Türkiye 3. yine diğer aracımızda Türkiye 23. oldu." diye konuştu.

        Merkeze sıklıkla ziyarette bulunduğunu ve gençlerin çalışmalarını heyecanla takip ettiğini dile getiren Akbaş, "Bugün de Cumhuriyet'imizin 100. yıl kutlamaları çevresinde güzel bir program organize edildi." dedi.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Şenlikte fen ve teknoloji deneyleri, atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldığı şenlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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