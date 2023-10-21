KBÜ TEKNOFEST takımları Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

TEKNOFEST'e katılarak Karabük Üniversitesini (KBÜ) temsil eden öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Kırışık, Türkiye'nin teknoloji sahasında ilerlemesi açısından TEKNOFEST'in çok önemli bir yarışma olduğunu belirtti.

Var olan yaklaşımların ötesinde yenilikçi teknoloji yaklaşımları ve yeni bakış açıları geliştirmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kırışık, "21. yüzyılda artık bambaşka bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Endüstri 4.0 denilen bir sistemden bahsediliyor. Dünyanın artık bu sahada büyük değişimler yaşadığını görüyoruz. SİHA mesela sahayı çok değiştiren bir yaklaşım ortaya koydu. Savaşlarda etkin olsun diye üretilen kara araçlarının ve asker sayısının hiçbir önemi kalmadı, bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tür yenilikçi teknolojileri her alanda geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.