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        Karabük'te şehit Musa Ceylan'ın vefat eden babası defnedildi

        Şehit Jandarma Er Musa Ceylan'ın vefat eden babası Şaban Ceylan, Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:52
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        Karabük'te şehit Musa Ceylan'ın vefat eden babası defnedildi
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        Şehit Jandarma Er Musa Ceylan'ın vefat eden babası Şaban Ceylan, Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, Kapaklı köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Vali Mustafa Yavuz, merhumun eşi Saime Ceylan ile çocuklarına başsağlığı diledi.

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