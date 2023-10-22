Karabük'te şehit Musa Ceylan'ın vefat eden babası defnedildi
Şehit Jandarma Er Musa Ceylan'ın vefat eden babası Şaban Ceylan, Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.
Giriş: 22.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:52
Şehit Jandarma Er Musa Ceylan'ın vefat eden babası Şaban Ceylan, Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, Kapaklı köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine katılan Vali Mustafa Yavuz, merhumun eşi Saime Ceylan ile çocuklarına başsağlığı diledi.