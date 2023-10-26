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        Karabük'te "Aşık Veysel'e Saygı Gecesi" düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından "Aşık Veysel'e Saygı Gecesi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:35
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        Karabük'te "Aşık Veysel'e Saygı Gecesi" düzenlendi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından "Aşık Veysel'e Saygı Gecesi" yapıldı.

        Fakültenin konferans salonundaki gece kapsamında öğrencilerden oluşturulan 10 kişilik koro, 9 orkestra üyesi eşliğinde halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in eserlerini seslendirildi.

        Solo ve koro halinde icra edilen 18 eser, konuklar tarafından beğeniyle dinlenildi.

        Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve ilçe protokolü de katıldı.

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