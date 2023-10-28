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        Karabük'te hububat ve yem bitkisi ekimi sürüyor

        Karabük'te üreticilerin hububat ve yem bitkisi ekimi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:20
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        Karabük'te hububat ve yem bitkisi ekimi sürüyor
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        Karabük'te üreticilerin hububat ve yem bitkisi ekimi devam ediyor.

        Geçen yıl 116 bin dekar alanda buğday, 38 bin dekar alanda arpa, 23 bin dekar alanda tritikale ve 1600 dekar alanda siyez buğdayı yetiştirilen kentte, bu yıl da hububat ve yem bitkisi ekimi çiftçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yağışların ardından üreticilerin hububat ve yem bitkisi ekimine başladığını belirterek, bereketli bir sezon diledi.

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