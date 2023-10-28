Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
B.E. idaresindeki 78 ABH 819 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'ndeki sokak kesişiminde T.A. yönetimindeki 06 GB 1267 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 78 ABH 819 plakalı otomobil sürücüsü B.E. ile yolcu U.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.