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        Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Karabük Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:55
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        Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
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        Karabük Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Bahçelievler Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Cumhuriyetin 100. yılında Karabük'te 100 etkinlik düzenlediklerini belirten Yavuz, "Etkinliklere katılımlarından dolayı Karabüklü hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice 100 yıllara." dedi.

        Konuşmanın ardından 100. yıl pastası kesildi.

        Ayrıca etkinlikler kapsamında Safranbolu ilçesinde fener alayı düzenlendi.

        Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askerler, gaziler, şehit aileleri, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

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