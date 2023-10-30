Karabük'te cip ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Karabük'te cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.A. idaresindeki 34 UE 8361 plakalı cip, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi sokak kesişiminde E.A. yönetimindeki 06 AE 1900 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada cipteki yolcu Ş.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.