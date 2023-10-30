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        Karabük Üniversitesi'nde "Türk Dünyası Öğrencileri Buluşuyor" etkinliği

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla "Türk Dünyası Öğrencileri Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:51
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        Karabük Üniversitesi'nde "Türk Dünyası Öğrencileri Buluşuyor" etkinliği
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        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla "Türk Dünyası Öğrencileri Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

        15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, şiir ve müzik dinletisi ile geleneksel dans gösterileri yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte konuşan Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cıldız İsmailova, Türk dünyasının birlikteliği yaşaması ve ortak düşüncede buluşması için her kesimden insanın çaba göstermesinin gelecekleri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

        "Türk dünyasının birlikteliği bizim aşkımız ve ülkümüzdür." diyen İsmailova, "Birliktelik aşkına olan hasretimiz yaklaşık çeyrek yüzyıl önce bitmiştir. Türkistan coğrafyasında artık güneş doğmuş ve inşallah hiç batmayacaktır. Artık önümüzdeki yeni yüzyılların planlamasını beraberce yapmamız lazım çünkü Türk dünyası ancak birlik ve beraberlik içinde yükselebilir. Bu birliktelik öylesine önemli ki gelişmiş ve kudretli bir Türk dünyası, müreffeh, huzurlu bir İslam dünyasına öncülük edebilir." ifadelerini kullandı.

        İsmailova, Türk dünyasının dünya içinde huzur kaynağı olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bilindiği üzere bütün birlik ve beraberlik, önce kardeşler arasında başlar ve dalga dalga diğer insanlarla yayılır. İşte birer birer dalga sizlersiniz. Gençler parça parça düşünmemize sebep olan bütün engelleri kaldırmalıyız. Artık net müşahhas planlar ve projeleri beraberce geliştirmenin zamanı gelmiştir, geç bile kalınmıştır. İşte bu beraber yapacağımız projeleri yapacak gençler sizlersiniz. Tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutluyorum, Türk Dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte nice yüzyıllara."

        - "Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bağlarınızı güçlendirin"

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz da etkinliğin Cumhuriyet'in 100. yılında yapılmasının mutluluk verici olduğunu vurguladı.

        Türk Cumhuriyetlerinin bir elin parmakları gibi olduğunu dile getiren Solmaz, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

        'Türk Cumhuriyetlerindeki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bağlarınızı güçlendirin. Ülkenize döndüğünüz zaman hem ülkenizin kalkınması hem de devletlerin birbiriyle olan ilişkilerinin artırılması, sizlerin buradaki kurduğunuz iletişim ağlarına ve gittikten sonra bunları devam ettirmenize bağlı. Bizim güçlenmemiz lazım ama sadece hamaset yapıp konuşarak boş laflarla değil, bunun arkasını da doldurmamız lazım. Bunun arkasını doldurmamız, her alanda yapacağımız projelerle ve işbirlikleriyle olacak. Bilim, teknoloji, sanayi ve ticaret alanında mutlaka işbirliğini geliştirmemiz lazım."

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