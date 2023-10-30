Karabük'te "100+ Şehirler Arası Karma Sergi" açıldı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 10 ilde eş zamanlı açılan "100+ Şehirler Arası Karma Sergi"ye ev sahipliği yaptı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 10 ilde eş zamanlı açılan "100+ Şehirler Arası Karma Sergi"ye ev sahipliği yaptı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde ve Prof. Ruhi Konak küratörlüğünde hazırlanan sergide, 450 sanatçıya ait resim, heykel, minyatür, tezhip, grafik, ebru, tekstil, dokuma, kat-ı, fotoğraf, çini, seramik, cam, baskı resim ve hat alanlarında eserler bulunuyor.
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.