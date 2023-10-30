Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 78 SK 881 plakalı otomobil ile V.D. yönetimindeki 06 EKN 07 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü V.D. ile yanındaki İ.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.