Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi yakalandı
Karabük'te düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, adli makamlarca arama kaydı bulunan toplam 19 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, adli kontrol şartları uygulanan 10 kişi ise salıverildi.