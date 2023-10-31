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        Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:59
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        Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi gözaltına alındı.

        Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, adli makamlarca arama kaydı bulunan toplam 19 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, adli kontrol şartları uygulanan 10 kişi ise salıverildi.

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