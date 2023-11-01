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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:21
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Meclis Başkanı Ahmet Sözen, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı kınadı.

        2024 yılı bütçesi ile ilgili beklentilerin yüksek olduğunu belirten Sözen, "2023'te toplamda 186,51 kilometre asfalt atmış bulunmaktayız. Toplam programımız ise 210 kilometredir. Bu çalışmaların yürütülmesinde gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin sahada var gücüyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        - KBÜ Rektörü Kırışık, Kırgızistan’a gitti.

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik iş birlikleri alanında atılması planlanan ortak adımlara ilişkin temaslarda bulunmak amacıyla Kırgızistan’a gitti.

        Kırışık ve beraberindeki heyet, ziyaret programı çerçevesinde I. Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Dr. Chynybaev Mirlan Koichubekovich ile görüştü.

        - Başkan Köse muhtarlar ile bir araya geldi

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, muhtarlar ile bir araya geldi.

        Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Köse, "Muhtarlarımızla hemen hemen her ay toplanarak istişarelerde bulunduk ve olumlu sonuçlarını hep birlikte gördük. Sizler de görev alanlarınızda birer belediye başkanısınız aslında." değerlendirmesinde bulundu.

        - KTSO Başkanı Fatih Çapraz, çalışmalarını değerlendirdi

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, bir yılda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Çapraz, KTSO olarak katılım sağladıkları konulardan bahsetti.

        Filyos Limanı ile Eskipazar Organize Sanayi Sitesinin önemine değinen Çapraz, yaptıkları projeleri anlattı.

        - Yatırımları Değerlendirme Toplantısı

        Vali Mustafa Yavuz başkanlığında, bölge müdürlerinin katılımıyla "Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl genelinde yürütülen kamu yatırım ve çalışmalarının değerlendirildiği ve planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda, kamu kurumları bünyesinde yürütülen yatırım ve projeler değerlendirildi.

        Vali Yavuz, kurumların yapacağı her türlü çalışmada yanlarında bulunduklarını, işbirliği ve koordineli şekilde çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        - İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

        İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Yavuz, ilde 2023 yılında hayata geçirilen 186 proje ve işin toplam proje bedelinin 11 milyar 833 milyon 30 bin lira olduğunu bildirdi.

        Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri, oda başkanları ve yetkililerin katıldığı toplantıda, yatırımlar hakkında sunum yapıldı.

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