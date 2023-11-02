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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:13
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda K.Ö'nün iş yerine düzenlenen operasyonda 856 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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