Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda K.Ö'nün iş yerine düzenlenen operasyonda 856 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.