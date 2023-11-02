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        AK Parti Karabük milletvekilleri, bakanlar Işıkhan ve Şimşek ile görüştü

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:31
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        AK Parti Karabük milletvekilleri, bakanlar Işıkhan ve Şimşek ile görüştü
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

        AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüştüğü hatırlatıldı.

        Milletvekillerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret ettiği vurgulanan açıklama, ziyarette kentte yapılan, devam eden ve yapılacak yatırımların değerlendirildiği kaydedildi.

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