Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Giriş: 03.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:35
Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 74 AP 853 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan C.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.