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        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:35
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        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Y.Ş. idaresindeki 74 AP 853 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan C.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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