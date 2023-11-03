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        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kırışık, Özbekistan'da ziyaretlerde bulundu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi ve Özbekistan Alfraganus Üniversitesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:28
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kırışık, Özbekistan'da ziyaretlerde bulundu
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi ve Özbekistan Alfraganus Üniversitesini ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, akademik iş birlikleri alanında atılması planlanan ortak adımlara ilişkin temaslarda bulunmak amacıyla Kırgızistan'ın ardından Özbekistan'a gitti.

        Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) Müdürü Prof. Dr. Cıldız İsmailova, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur eşlik etti.

        Kırışık ve beraberindeki heyet, Özbekistan ziyareti programı çerçevesinde Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Gulchehra Rikhsieva ile görüştü.

        Tarih, sanat, bilim, medeniyet ve mimari açısından Özbekistan'ın çok önemli olduğunu belirten Kırışık, "Üniversitemizde 48 bin öğrencimizin, 13 bini uluslararası öğrenci. Bunların 410'u Özbek öğrencimiz. Türkiye'deki en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında öğrenci hareketliliği, akademisyen değişim programları ve ortak araştırma projeleri konularında akademik iş birliğine dair protokol imzalandı.

        Kırışık ve beraberindeki heyet, daha sonra Alfraganus Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Maxmudov Muhammadismoil Muxitdinovich ve mütevelli heyetiyle görüştü.

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