Karabük'te safran hasadı etkinliği yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Yüz Etkinlikle Buluşuyoruz" faaliyetleri kapsamında Gayza köyündeki Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'nde yapılan etkinlikte protokol üyeleri ve katılımcılar safran topladı.

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Yavuz, safranın önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Karabük ikliminin, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine uygun olduğunu belirten Yavuz, "Safran, ulusal bazda coğrafi işaret alan bir bitki. Avrupa Birliği yolculuğu devam ediyor. 7 Aralık'ta ilan süresi sona eriyor. Bir itiraz olmadığı takdirde Avrupa Birliği bazında da coğrafi işaretini alarak baharat kategorisinde ilk Avrupa Birliği coğrafi işaret alan bir ürünümüz olacak. Safranı en başa koyup safrana yeni kardeşler aramamız lazım. Safranı yalnız bırakmamamız lazım. Safranı diğer tıbbi aromatik bitkilerle desteklememiz lazım." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de üreticileri lavanta ve safran alanında yatırım yapmaya davet etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise safranın, Safranbolu'ya değer katacak hale gelmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu safranının ilçede yüzyıllardır üretildiğini ve gen kaynağı korunarak günümüze ulaştığını anlattı.

Konuşmaların ardından safran tarlasında hasat yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca safran toplama ve ayıklama yarışması düzenlendi. Yarışmacılar, ellerinde sepetlerle topladıkları safranı daha sonra ayıkladı.

Yarışmada dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından plaket verildi.