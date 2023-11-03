Karabük'ten kısa kısa Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'yu ağırladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'yu ağırladı.

KARDEMİR Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Tuluyhan Uğurlu, "Demirağların Başlangıç Noktası KARDEMİR" isimli konserini kaval sanatçısı Murat Toraman ile gerçekleştirdi.

KARDEMİR çalışanları ve aileleri, dinletiye yoğun ilgi gösterdi.

Dinleti, çalışanların Türk bayrakları eşliğinde "KARDEMİR Marşı"nı söylenmesiyle son buldu.

Konser sonunda KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Uğurlu ve Toraman'a hediye takdim etti.

- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Karabük'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi Saadet Partisi İl Başkanlığı önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen üyeler, saldırıları kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, Filistin'de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliamın, 7 Ekim'den itibaren şiddetini artırarak soykırım olarak devam ettiğini söyledi.

- Safranbolu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı

Safranbolu Belediyesi, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen 12. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) yerini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin, belediye ekipleriyle fuarda Safranbolu'da yetiştirilen ürünlerin tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

- KBÜ'de "Cumhuriyet Şair ve Ozanları Şiir ve Türkü Akşamı" etkinliği düzenlendi

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından "Cumhuriyet Şair ve Ozanları Şiir ve Türkü Akşamı" etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda KBÜ Sesli Düşünme Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Eskipazar MYO Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Şefik Yılmaz Dizdar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Erten, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

- KBÜ'de "Türkiye Yüzyılı'nda Mevlana ve Mevlevilik" paneli düzenlendi

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Türkiye Yüzyılı'nda Mevlana ve Mevlevilik" paneli düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleşen panele, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Mevlana'nın 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Şimşekler, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Gül, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.