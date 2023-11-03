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        Karabük'te apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Karabük'te, kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:22
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        Karabük'te apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te, kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Y.Ö. idaresindeki 78 AS 453 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 101. Sokak'ta, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü.

        Kazada otomobildeki C.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı C.Ö. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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