Piyanist Tuluyhan Uğurlu Karabük'te konser verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Karabük'te sanatseverlerle buluştu.

Uğurlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) katkılarıyla Karabük Valiliğince 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konser verdi.

Kaval sanatçısı Murat Toraman da ​​​​​​​konserde Uğurlu'ya eşlik etti.

Uğurlu, Karabüklülerin huzurunda olmanın kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Konsere, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.