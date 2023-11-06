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        Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da belediyelerden İsrail menşeli ürünlere boykot

        Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da belediyelere ait kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurma kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:33
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        Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da belediyelerden İsrail menşeli ürünlere boykot
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        Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da belediyelere ait kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurma kararı alındı.

        Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabük Belediyesi olarak, çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınıyor, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören masum ve sivil insanların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu nedenle İsrail menşeli ürünleri boykot ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Safranbolu ilçe Belediyesinin paylaşımında da "Safranbolu Belediyesi olarak, İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı müdahaleleri boykot ediyoruz. Belediye binamız ve sosyal tesislerimizde İsrail tescilli hiçbir tüketim ürününü kullanmıyoruz." denildi.

        - Kocaeli'deki belediyelerden İsrail ürünlerine boykot

        Kocaeli'deki birçok belediye, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını protesto etmek amacıyla sosyal tesislerinde bu ülke menşeli ürünlerin satışını durdurdu.

        Büyükşehir Belediyesi ile Darıca, Çayırova, Kandıra, Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, Derince ve Körfez belediyelerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, İsrail ürünlerinin boykot edileceği belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesinin paylaşımında, "Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılara karşı, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu amaçla belediyemize ait Antikkapı AŞ sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünleri kullanmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Gebze Belediyesinin paylaşımında da "Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılar nedeniyle müesseselerimizde 28 Ekim'den beri İsrail menşeli ürün kullanılmamaktadır." ifadesine yer verildi.

        - Zonguldak

        Zonguldak Belediyesi, Gazze'ye yönelik bombardımanları bir aydır sürdüren İsrail'i destekleyen markaların, işletmelerinde satışının ve dağıtımının durdurulduğunu açıkladı.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal tesislerimizde boykot var. Filistin'in yanındayız. İsrail terörüne destek veren firmaların ürünlerini belediyemize ait sosyal tesislerde kullanmıyoruz." denildi.

        - Sakarya

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada da şunlar kaydedildi:

        "Filistin'de yaşanan trajik olayları yakından takip ediyor ve bu zorlu dönemde dayanışma göstermek istiyoruz. Bu bağlamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak İsrail'e ait markaların ürünlerini, iştirak ve tesislerimizde satmamaya karar verdik. Birlik ve dayanışma içerisinde, Filistin halkının yaşadığı zorlukları hafifletmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimize inancımız tamdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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