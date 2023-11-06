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        Karabük'te ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Karabük'te ayılar, 9 arı kovanına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:04
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        Karabük'te ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Karabük'te ayılar, 9 arı kovanına zarar verdi.

        Kale köyde Erol Akın’a ait arazide bulunan arı kovanları, ayılar tarafından parçalandı.

        Arıları telef olan Akın, gazetecilere, daha önce de ayıların köye inerek arılarını telef ettiğini ancak önlem almakta güçlük çektiklerini anlattı.

        Bu arada Safranbolu ilçesinde de ayılar, bazı arı kovanlarına zarar verdi.

        Öte yandan Karabük-Zonguldak arasında sefer yapan yük treni, Cemaller köyü yakınlarında demir yolundan geçmeye çalışan ayıya çarptı. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, ayının telef olduğunu belirledi.

        Galeri
        Galeri

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