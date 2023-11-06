Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'te kazı kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Karabük'te kazı kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölören köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede kazı yapan A.İ. (51), R.M. (47), İ.A. (48) ve Ö.E'yü (44) suçüstü yakaladı.
Bölgede, kürek, kazma, kova ve eldiven gibi kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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