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        Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Karabük'te kazı kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:43
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Karabük'te kazı kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölören köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, bölgede kazı yapan A.İ. (51), R.M. (47), İ.A. (48) ve Ö.E'yü (44) suçüstü yakaladı.

        Bölgede, kürek, kazma, kova ve eldiven gibi kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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