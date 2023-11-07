Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BK 647 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi yan yolda seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini durdurup aracından çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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