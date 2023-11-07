Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BK 647 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi yan yolda seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, otomobilini durdurup aracından çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

        Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Karabük'te otel açılışına katıldı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Karabük'te otel açılışına katıldı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Karabük'te ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da belediyelerden İsrail menşeli ürü...
        Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da belediyelerden İsrail menşeli ürü...
        Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da Gazze için camilerde dua edildi
        Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da Gazze için camilerde dua edildi