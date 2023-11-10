Karabük'te 32 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 32 sikke ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Safranbolu ilçesindeki 18 Mart Kent Parkı'nda bazı şahısların üzerinde tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler D.Y. (35) ve E.K'nin (38) üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 sikke ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, salıverildi.