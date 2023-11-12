Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar
Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle şehir parkındaki ağaç yola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine parka gelen belediye ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı.
Merkez ve ilçelerde de sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
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