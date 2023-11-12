Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar

        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle şehir parkındaki ağaç yola devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine parka gelen belediye ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı.

        Merkez ve ilçelerde de sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Karabük'te köylüler, A'dan Z'ye "imece" geleneğini yaşatıyor
        Karabük'te köylüler, A'dan Z'ye "imece" geleneğini yaşatıyor
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te 32 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Karabük'te 32 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Karabük'te öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi
        Karabük'te öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi
        Kazı çalışmasında ortaya çıkan mutfakta 1600 yıllık tohumlar bulundu
        Kazı çalışmasında ortaya çıkan mutfakta 1600 yıllık tohumlar bulundu