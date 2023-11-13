Karabük'te tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartaltepe Mahallesi'nde Nurcan M'nin yaşadığı tek katlı evin depo olarak kullanılan giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
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