Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

A.A. (51) idaresindeki 78 AAT 121 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında B.Ö. (54) yönetimindeki 06 EV 5283 plakalı minibüsle çarpıştı.

Bu sırada M.U'nun (39) kullandığı 19 HL 229 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada 19 HL 229 plakalı otomobildeki S.T.U (7) ile Z.N.U. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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