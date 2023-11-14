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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:01
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, hayatını kaybetti.

        Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Karabük'teki özel bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Yazıcı, yaşamını yitirdi.

        Yazıcı'nın cenazesinin, yarın ikindi vakti Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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