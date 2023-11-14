Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Karabük'teki özel bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Yazıcı, yaşamını yitirdi.

Yazıcı'nın cenazesinin, yarın ikindi vakti Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.