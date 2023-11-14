Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentte 24 bin 84 kişiye, iş, meslek, işbaşı ve girişimcilik eğitimleri verildiğini bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Milletvekili Ali Keskinkılıç ile istihdam konusunda yoğun mesai harcadıklarını ve kentteki işsizlik sorununu büyük ölçüde çözeceklerine inandıklarını belirtti.

İş ve meslek danışmanlıklarının yapıldığını aktaran Şahin, "2012'deni günümüze iş ve meslek danışmanlarımız aracılığı ile 251 bin 697 kişiyle bireysel görüşme, 33 bin 469 iş yeri ve bin 323 okul ziyareti yapıldı. İlimizde açılan iş kulübü sayesinde kadın, genç, engelli, uzun süreli işsizler ve madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren bireylere, iş arama motivasyonu kazandırmak ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı sunuluyor. Bu kapsamda da 2019'dan günümüze 1854 kişiye hizmet verildi." ifadesini kullandı.

Şahin, kentte 24 bin 84 kişiye, iş, meslek, işbaşı ve girişimcilik eğitimleri verildiğini, kendi işinin patronu olmak isteyenlere yönelik de çalışmaların bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilerimize hibe desteği sunduk. Bu kapsamda 2014'ten günümüze 14 engellimize 597 bin lira hibe desteği sağlandı. Toplum yararına programımız var. Gelir desteği sağlamak amacıyla 2020'den bugüne 2 bin 330 hemşerimiz TYP'den yararlandı. Kısa çalışma ödeneğimiz de var. Çeşitli sebeplerle iş yerinde faaliyetin azaldığı veya durdurulduğu durumlarda çalışılamayan süreler için 7 bin 471 kişiye 2005'ten günümüze 66,1 milyon lira ödeme yapıldı.

Karabük'te toplam 5 bin 133 iş yeri bulunuyor. 2002 'den 2023 Temmuz ayına kadar sigorta ve teşvik primleri kapsamında ödenen teşvik tutarı 949 milyon lirayı aştı. İlimizde İŞKUR aracılığı ile 2002'de işe yerleştirme 359 iken, bu sayı sadece bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 741 oldu. 2002-2023 arasında toplam 54 bin 760 hemşehrim işe yerleştirilmiş."

Şahin, sadece eğitim, işe yerleştirme, teşvik gibi konularda değil iş güvenliğini de önemsediklerini, bu kapsamda kentte iş güvenliği uzman sayısının 296, iş yeri hekim sayısının da 58 olduğunu kaydetti.