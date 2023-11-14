Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentte 24 bin 84 kişiye, iş, meslek, işbaşı ve girişimcilik eğitimleri verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentte 24 bin 84 kişiye, iş, meslek, işbaşı ve girişimcilik eğitimleri verildiğini bildirdi.

        Şahin, yaptığı açıklamada, Milletvekili Ali Keskinkılıç ile istihdam konusunda yoğun mesai harcadıklarını ve kentteki işsizlik sorununu büyük ölçüde çözeceklerine inandıklarını belirtti.

        İş ve meslek danışmanlıklarının yapıldığını aktaran Şahin, "2012'deni günümüze iş ve meslek danışmanlarımız aracılığı ile 251 bin 697 kişiyle bireysel görüşme, 33 bin 469 iş yeri ve bin 323 okul ziyareti yapıldı. İlimizde açılan iş kulübü sayesinde kadın, genç, engelli, uzun süreli işsizler ve madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren bireylere, iş arama motivasyonu kazandırmak ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı sunuluyor. Bu kapsamda da 2019'dan günümüze 1854 kişiye hizmet verildi." ifadesini kullandı.

        Şahin, kentte 24 bin 84 kişiye, iş, meslek, işbaşı ve girişimcilik eğitimleri verildiğini, kendi işinin patronu olmak isteyenlere yönelik de çalışmaların bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilerimize hibe desteği sunduk. Bu kapsamda 2014'ten günümüze 14 engellimize 597 bin lira hibe desteği sağlandı. Toplum yararına programımız var. Gelir desteği sağlamak amacıyla 2020'den bugüne 2 bin 330 hemşerimiz TYP'den yararlandı. Kısa çalışma ödeneğimiz de var. Çeşitli sebeplerle iş yerinde faaliyetin azaldığı veya durdurulduğu durumlarda çalışılamayan süreler için 7 bin 471 kişiye 2005'ten günümüze 66,1 milyon lira ödeme yapıldı.

        Karabük'te toplam 5 bin 133 iş yeri bulunuyor. 2002 'den 2023 Temmuz ayına kadar sigorta ve teşvik primleri kapsamında ödenen teşvik tutarı 949 milyon lirayı aştı. İlimizde İŞKUR aracılığı ile 2002'de işe yerleştirme 359 iken, bu sayı sadece bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 741 oldu. 2002-2023 arasında toplam 54 bin 760 hemşehrim işe yerleştirilmiş."

        Şahin, sadece eğitim, işe yerleştirme, teşvik gibi konularda değil iş güvenliğini de önemsediklerini, bu kapsamda kentte iş güvenliği uzman sayısının 296, iş yeri hekim sayısının da 58 olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?

        Benzer Haberler

        Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karabük'te antik kentte 1600 yıllık tohumların gün yüzüne çıkarılması
        Karabük'te antik kentte 1600 yıllık tohumların gün yüzüne çıkarılması
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
        Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı
        Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı
        Karabük'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 sürücüye para...
        Karabük'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 sürücüye para...
        Safranbolu "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri"nde 177 bin 800 bitki yetiştir...
        Safranbolu "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri"nde 177 bin 800 bitki yetiştir...