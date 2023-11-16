Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, kayak merkezinin zirvesinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.