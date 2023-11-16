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        Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:57
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        Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
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        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağış, kayak merkezinin zirvesinde etkili oldu.

        Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

        Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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