Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Yağış, kayak merkezinin zirvesinde etkili oldu.
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.
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