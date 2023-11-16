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        Karabük'te su kanalına düşen ineği AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kanalına düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 16.11.2023 - 23:22
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        Karabük'te su kanalına düşen ineği AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kanalına düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Karıt köyünde ineğin su kanalına düşerek çamura saplandığını görenler, hayvanı kendi çabalarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler tarafından iş makinesi yardımıyla düştüğü kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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