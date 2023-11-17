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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Karabük'ün yüksek bölgelerinde etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:28
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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        Karabük'ün yüksek bölgelerinde etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.

        Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkilerinde yoğunlaşan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

        Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgedeki kış manzaralarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Bu arada, araçlarıyla karla kaplı yollarda ağır ağır ilerleyebilen vatandaşların çektiği görüntülere, doğada dolaşan domuzlar da takıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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