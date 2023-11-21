Karabük İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 370 milyon lira Karabük İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 370 milyon lira olarak belirlendi.

Karabük İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 370 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleşen kasım ayı toplantısının son oturumunda, Karabük İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle 370 milyon lira olarak kabul edildi.

Başkan Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni etti.

İl Özel İdaresinin kendi kendine yeten bir kurum olduğunu aktaran Sözen, "İl Özel İdaremiz artık satın almıyor, ihale etmiyor ve var gücüyle üretmeye devam ediyor. Tesislerimiz aralıksız çalışıyor. Buradan da elde ettiğimiz gelir, vatandaşlarımıza, köylerimize hizmet olarak geri dönüyor. Yapılan çalışmalar da bunun en büyük göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl toplamda 205,31 kilometre asfalt atıldığı bilgisini paylaşan Sözen, bu başarının İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili ve birlikte çalışması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Oturuma katılan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci de yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

İl Özel İdaresi olarak sorumluluk sahasında 326 personelle hizmet verildiğini bildiren Kelleci, bu yılki programda 205 kilometre sıcak asfaltın köy yollarına serildiğini söyledi.