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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:18
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 ecstasy hap ve 35,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler H.K ve O.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.Ş. ve T.A'nın üzerlerinde 5,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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