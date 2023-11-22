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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesinde şair ve yazar Nuri Pakdil paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:51
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesinde şair ve yazar Nuri Pakdil paneli gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Rektör Kırışık, panelde konuşan Atıf Bedir, Necip Evlice ve İbrahim Demirci'ye teşekkür belgesi verdi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        - Başkan Köse, kursiyerlerle buluştu

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan mesleki teknik eğitim kursunu ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında açılan 51 kursta 1033 kursiyer eğitim görüyor.

        Merkezde açılan mesleki teknik eğitim kursunu ziyaret eden Köse, kursiyerlerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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